Космическое командование США обвинило Россию в испытании противоспутникового оружия на орбите

В ведомстве подчеркивают, что располагают доказательствами. В заявлении американских военных говорится, что 15 июля Россия вывела на орбиту новый объект со спутника «Космос-2543», который прошел в непосредственной близости от другого российского спутника. Британский телеканал «Скай Ньюс» это сравнивает с выстрелом с одного российского спутника по другому. Это не первые подобные обвинения со стороны США. Российские официальные лица их отвергают.