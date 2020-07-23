Космическое командование США обвинило Россию в испытании противоспутникового оружия на орбите

В ведомстве подчеркивают, что располагают доказательствами. В заявлении американских военных говорится, что 15 июля Россия вывела на орбиту новый объект со спутника «Космос-2543», который прошел в непосредственной близости от другого российского спутника. Британский телеканал «Скай Ньюс» это сравнивает с выстрелом с одного российского спутника по другому. Это не первые подобные обвинения со стороны США. Российские официальные лица их отвергают.
2020-07-23T20:01:10+03:00
2020-07-23T20:01:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 23 июля 2020
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