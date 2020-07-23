Российское следствие просит суд о заочном аресте молдавского политика Усатого по делу о вывозе из страны 500 млрд. руб

Российское следствие просит суд о заочном аресте молдавского политика Ренато Усатого по делу о вывозе из страны 500 миллиардов рублей. Заседание по этому вопросу состоится завтра в Тверском суде Москвы, сообщили «Интерфаксу»в его пресс-службе. Адвокат Мурад Мусаев, представляющий интересы Ренато Усатого, назвал ходатайство следствия незаконным. По данным источника ТАСС, Россия объявила молдавского политика в международный розыск.
2020-07-23T19:34:32+03:00
2020-07-23T19:34:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 23 июля 2020
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