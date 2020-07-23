Российское следствие просит суд о заочном аресте молдавского политика Усатого по делу о вывозе из страны 500 млрд. руб

Российское следствие просит суд о заочном аресте молдавского политика Ренато Усатого по делу о вывозе из страны 500 миллиардов рублей. Заседание по этому вопросу состоится завтра в Тверском суде Москвы, сообщили «Интерфаксу»в его пресс-службе. Адвокат Мурад Мусаев, представляющий интересы Ренато Усатого, назвал ходатайство следствия незаконным. По данным источника ТАСС, Россия объявила молдавского политика в международный розыск.