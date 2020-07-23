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19:32, 23 июля 2020

Политик Алексей Навальный опубликовал расследование о недвижимости вице-премьера Юрия Трутнева

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе принадлежит дом в Москве в Серебряном бору стоимость около двух миллиардов рублей. В публикации говорится, что сейчас владельцем участка значится Российская Федерация. В расследовании утверждается, что в декларации Трутнева эта недвижимость не отражена, отсутствуют и сведения о крупном земельном участке, которым чиновник, по версии авторов материала, пользуется.



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