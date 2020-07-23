Центризбирком повторно опубликовал опрос об удобстве многодневного голосования

Почти 96% участников опроса в «Твиттере» сочли такой формат неподходящим. Ранее на странице Центризбиркома в этой соцсети уже был проведен аналогичный опрос с таким же результатом. Его удалили, а глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью радио «Говорит Москва» назвала такой опрос глупостью сотрудников. По ее мнению, любые опросы в соцсетях – это соревнования программ, которые имитируют живых пользователей.