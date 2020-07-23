Ведущий YouTube-канала «Навальный.Live» Дмитрий Низовцев сообщил, что на него в Хабаровске напали неизвестные

Он вел прямые трансляции с митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Низовцев рассказал, что его атаковали у подъезда дома, в котором он живет. По словам сотрудника федерального штаба оппозиционера Алексея Навального, трое неизвестных поджидали его в тот момент, когда он выходил из машины товарища. Журналист пожаловался на то, что его били, в том числе, и ногами в лицо, но в целом, по его уверениям, он в порядке. Тем не менее, Низовцева доставили в больницу, где у него выявили подозрение на перелом скуловой кости. При этом полицейские, как утверждается, до сих пор не приехали на вызов.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, тем временем, обвинила в избиении Низовцева нынешнего и.о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, назначенного на этот пост несколько дней назад. По мнению Ярмыш, случившееся связано с репортажами журналиста с протестных акций в поддержку Фургала, а также с расследованием Фонда борьбы с коррупцией об особняке полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Власти пока не отреагировали на инцидент.