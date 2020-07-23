Уполномоченный по правам ребенка в Карелии сообщил о планах гособвинения обжаловать приговор Юрию Дмитриеву

Геннадий Сараев заявил, что суд назначил срок ниже нижнего предела, что, по его мнению, не соответствует никакому здравому смыслу, передает «Интерфакс». Накануне суд в Петрозаводске признал главу карельского отделения общества «Мемориал» виновным секусуальном насилии над приёмной дочерью и назначил 3,5 года колонии. Прокуратура требовала наказание в 15 лет заключения. В защиту историка Юрия Дмитриева ранее выступали многие известные журналисты, правозащитники , актеры и режиссеры. Они выражали уверенность в том, что дело сфабриковано из-за деятельности Дмитриева по выявлению захоронений жертв сталинских репрессий.
2020-07-23T18:32:48+03:00
2020-07-23T18:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 23 июля 2020
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