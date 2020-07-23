Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в небольших барах и кафе

Речь идет о заведениях с площадью зала менее 50 квадратных метров. Документ вступит в силу 1 января 2021 года. При этом пресс-служба губернатора сообщила, что по решению Беглова «создается рабочая группа для урегулирования ситуации, возникшей в результате принятия закона». Группу решили создать из-за общественного резонанса, который вызвал этот запрет.