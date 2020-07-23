Союз театральных деятелей России возмущен планами сокращения сотрудников в культурных учреждениях Петербурга

Глава СТД Александр Калягин обратился с открытым письмом к губернатору Александру Беглову. По его словам, в сокращении нуждается аппарат чиновников, чьи оклады в разы превышают заработки людей, работающий в области культуры, передает

«Интерфакс». Ранее Беглов посетовал, что некоторые чиновники неправильно поняли его распоряжение о сокращении штатной численность бюджетных организаций.