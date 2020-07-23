Китайский космический зонд взял курс на Марс, открыв первый этап исследования других планет

Ракета-носитель вывела на орбиту модуль ТяньВэнь-1, что означает «Вопросы к небу». Это строка, принадлежащая древнекитайскому поэту Цюй Юаню. Аппарат, который через 7 месяцев достигнет Марса, весит пять тон и объединяет орбитальный спутник и платформу с марсоходом, которому предстоит после нескольких месяцев нахождения на орбите планы приземлится на ее поверхность, что до сих пор никому, кроме американцев не удавалось. В случае удачи, Китай войдет в число лидеров мировой космонавтики, как считает астроном Владимир Сурдин.

Глобальная цель марсохода – поиски следов жизни на планете с перспективой ее будущей колонизации. Научная программа включает изучение геологии и морфологии равнины Утопия, куда и планируется опустить платформу, а также поиски толщ льда, то есть запасов воды под поверхностью Марса. Предполагается, что марсоход сможет работать на поверхности не менее 90 дней.

По планам китайских ученых аппарат достигнет орбиты Марса в феврале 2021 года.