Белорусский президент потребовал выгнать из страны представителей иностранной прессы

На совещании с правительством республики, глава государства обрушился с критикой на издания, которые, по его мнению, дестабилизируют ситуацию во время предвыборной кампании.

Лукашенко также пожаловался на обилие оскорблений в его адрес и в адрес представителей белорусских избиркомов.

В преддверии выборов в Белоруссии прошли протесты из-за снятия главных конкурентов Лукашенко. Полиция задержала порядка 300 человек и возбудила уголовное дело. Один из потенциально самых серьезных соперников действующего президента, бывший банкир Виктор Бабарико, ранее был арестован по обвинению в финансовых преступлениях.

Между тем еще один кандидат – Светлана Тихановская, которая выдвинулась кандидатом после ареста ее мужа, сказала, что надеется на поддержку Евросоюза. Об этом она сама сказала в интервью «Эху Москвы».

Тихановская подчеркнула, что независимость является абсолютной ценностью республики.

Между тем, западные наблюдатели называют предстоящие в Белоруссии президентские выборы самым большим вызовом для Александра Лукашенко за последние два десятилетия.

Наблюдая растущее сопротивление оппозиции, Лукашенко готов к применению грубой силы, чтобы удержаться во власти, пишет автор EUObserver. «Такой угрозы белорусский президент не встречал с самого начала своего президентства», — заявил изданию старший эксперт по Центральной и Восточной Европе германского Фонда Маршала.

Источник EUObserver-а близкий к белорусскому руководству и окружению президента сказал порталу, что режим развернет репрессии против несогласных и протестующих, а потом, цитата, «свалит вину на вмешательство со стороны России». Тот же неназванный инсайдер сообщил, что, снова цитата, «в банках Катара хранятся миллиарды на случай, если дела у Лукашенко пойдут плохо», и что «за его спиной» из числа чиновников режима «формируется прозападная оппозиция».

Рейтер пишет, что посетившая в этом месяце Минск делегация Евросоюза заметила, что исключение из президентской кампании кандидатов от оппозиции «подрывает целостность и демократичность белорусских выборов». Аналитики, на которых ссылается агентство, при этом отмечают, что, в любом случае, победа Лукашенко не сможет снизить накал общественного гнева, а Светлана Тихановская и две ее соратницы, жены изолированных от политической жизни оппонентов президента, цитата, «занимают верную позицию, чтобы продолжать оставаться во главе протестного движения».

В опубликованном накануне заявлении Комитета по международным делам Совета Европы отмечается, что традиционно «срежиссированные» выборы в Белоруссии на этот раз отличает то обстоятельство, что власть сегодня потеряла контроль над ситуацией, а оппозиция, в том числе, благодаря умелому использованию соцсетей, получила перед назначенными на 9 августа выборами большую поддержку со стороны населения. Авторы документа не исключают, что белорусы воспользуются известной тактикой «умного голосования» Алексея Навального и проголосуют за наиболее независимого из оставшихся кандидатов на пост президента.

Наиболее вероятным результатом выборов в Белоруссии, тем не менее, в Совете Европы считают победу Александра Лукашенко, которая будет достигнута через массовые подлоги и фальсификации, после чего режим с новой силой продолжит закручивание гаек и ужесточение репрессий.