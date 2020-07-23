Больницы Волгограда, по сведениям местной прессы, не справляются с потоком больных коронавирусом

Новостной сайт «Волгоград онлайн» пишет, что на фоне роста числа зараженных и нехватки коек удар на себя взяли инфекционные стационары других городов региона, — в частности, утверждается, что больных везут в ЦРБ Камышина и Михайловски. В оперативном штабе изданию подтвердили, что для лечения задействован весь коечный фонд региона. По поручению губернатора развернуты около 4-х тысяч мест для пациентов с коронавирусом.