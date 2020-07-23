Комитет Смольного по здравоохранению прокомментировал данные о десятикратном росте числа внебольничных пневмоний

Комитет Смольного по здравоохранению прокомментировал данные Петростата о десятикратном росте числа внебольничных пневмоний. Ранее ведомство сообщило, что в этом мае медики зафиксировали резкое увеличение количества больных с этим диагнозом.

В комздраве Смольного объяснили рост количества пациентов с внебольничной пневмонией распространением коронавируса. По данным комитета пик новой инфекции пришёлся на конец мая — начало июня этого года. В эти месяцы предыдущих лет наоборот наблюдали спад числа больных пневмониями, поэтому статистика показала такой большой рост. Напомним, ранее Петростат сообщил, что в мае этого года число внебольничных пневмоний выросло по сравнению с этим же месяцем 2019-го почти в десять раз, рассказывает портал «Фонтанка-ру». В то же время в Петербурге выросла смертность. Согласно документу, в этом году число умерших до конца мая в сравнении с пятью месяцами прошлого года увеличилось более чем на две тысячи человек, или почти на десятую часть. Общее число жителей города с начала года сократилось на три тысячи человек, или на половину процента, отмечает издание «Деловой Петербург». Напомним, ранее в городском Роспотребнадзоре сообщили, что за полгода в Петербурге выдали около пяти тысяч разрешений на погребение усопших с коронавирусом, тогда как по официальной версии за это время от ковида скончалось менее тысячи человек.

В то же время данные федерального Росстата по маю о числе умерших с новой инфекцией почти в два раза выше, чем цифра всероссийского оперативного штаба.