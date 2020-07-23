Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присвоении воинского звания генерал-майора

Поздравил лидера республики, по его словам, лично президент Владимир Путин. Как пишет Кадыров на своей странице «ВКонтакте», глава государства позвонил ему по телефону, зачитал указ и пожелал успехов. Сам документ о присвоении воинского звания, к слову, пока нигде не опубликован. Чеченский лидер уверяет, что встретил решение «по стойке смирно», и вновь назвал себя «верным пехотинцем» Путина.

Это уже не первое генеральское звание, полученное Кадыровым. В 2009 году тогдашний президент Дмитрий Медведев присвоил главе Чечни специальное звание генерал-майора полиции. На тот момент он состоял в звании старшего лейтенанта ведомства. Такое резкое повышение произошло на фоне одной из спецоперации, в ходе которой, как сообщали в чеченском МВД, были убиты пять боевиков.

Кстати, по словам Кадырова, одновременно с получением воинского генеральского звания его перевели из структуры МВД в Росгвардию. Как отмечается, этому способствовал лично глава Национальной гвардии Виктор Золотов.

Кадыров, помимо прочего, имеет несколько государственных наград, а в 2004 году ему присвоили звание Героя России.