Фонд борьбы с коррупцией нашел у полпреда президента на Дальнем Востоке дом за 2 миллиарда рублей

Основатель ФБК Алексей Навальный рассказал, что доходы Юрия Трутнева существенно превышают данные в его декларации.
Навальный предложил Трутневу подать заявление об отставке. Чиновник расследование ФБК пока никак не комментировал.
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Основатель ФБК Алексей Навальный рассказал, что доходы Юрия Трутнева существенно превышают данные в его декларации.
Навальный предложил Трутневу подать заявление об отставке. Чиновник расследование ФБК пока никак не комментировал.