Политолога Федора Крашенинникова арестовали по обвинению в неуважении к власти

Суд в Екатеринбурге постановил отправить его в изолятор на семь суток. Это решение будет обжаловано – написал в своем телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Крашенинникова задержали сегодня утром. Претензии к нему возникли из-за публикации, в которой политолог, комментируя обращение президента в Конституционный суд по поводу обнуления сроков, негативно отозвался о судьях. Местные эксперты-лингвисты пришли к выводу, что слова Крашенинникова были неприличными и «оскорбили общественную нравственность».