К журналисту Давиду Френкелю, которому полицейский сломал руку, приходили три сотрудника МВД

Об этом сам он написал в Твиттере, предположив, что каждый из них намеревался вручить ему протокол об административном правонарушении. Фотографа хотят привлечь к ответственности по статьям о неповиновении полицейскому, вмешательстве в работу избирательной комиссии и нарушении режима изоляции.

В конце июня Френкель приехал на один из участков в Санкт-Петербурге, чтобы осветить работу комиссии, на которую жаловались наблюдатели. Члены УИК просили его уйти, но фотограф отказался, так как имел аккредитацию Центризбиркома. После этого полицейские заломили корреспонденту «Медиазоны» руку и повалили на пол. Позже у него диагностировали перелом плеча, Френкелю потребовалась операция.