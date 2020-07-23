Министр культуры О.Любимова сообщила, что после снятия карантина в кинотеатрах будут показывать «светлые фильмы»

Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что после снятия карантина в кинотеатрах будут показывать «светлые и простые фильмы», в первую очередь российские. Драмы в прокат выпустят зимой.

Уставшие за все это время сидеть дома зрители, вероятно, не готовы к тяжелым драмам, считает глава Минкульта Ольга Любимова. Она пояснила, что ведомство обсуждает с продюсерами жанровые направления ждущих выхода в прокат картин, и есть представители киноиндустрии, которые сами принимают решения сейчас сделать акцент на «светлых и простых фильмах», потому что первым зрителям, которые придут в открывающиеся кинотеатры, наверняка хочется простого общения, свиданий в кино. А вот драмы, по словам Любимовой, запустят в прокат уже ближе к новому году. Глава Минкульта в принципе считает, что у большинства россиян нет потребности в тяжелых фильмах, они предпочитают легкие картины. Об этом она говорила в эфире «Русского радио» будучи еще директором департамента кинематографа Минкульта.

Глава Минкульта рассказала, что российские продюсеры, чьи фильмы первыми выйдут на экраны после снятия ограничений, получат поддержку. Какие это будут картины, сейчас определяют в министерстве, прием заявок начался накануне.

Минкульт разрешил возобновить работу кинотеатров с середины июля. Но окончательное решение принимают местные власти. Представители крупнейших сетей предупредили, что из-за этого процесс открытия может растянуться на пару месяцев – прокатчики будут ждать, когда к работе вернутся большинство залов, плюс время на рекламную кампанию.

В Москве кинозалы откроются 1 августа, соблюдая требование о рассадке зрителей на расстоянии минимум метра друг от друга. Показывать поначалу будут российские ленты, поскольку зарубежные прокатчики отложили премьеры из-за эпидемии.

Комментируя слова министра культуры, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс, высказал предположение, что речь идет просто о хороших фильмах.

В свою очередь главный редактор профильного сайта DTF Вадим Елистратов в разговоре с «Эхом Москвы» назвал решение главы ведомства нерыночным.

По мнению Елистратова, решение Минкульта может относиться только к российским фильмам, которые выходят в прокат.

Слова министра культуры отражают ухудшение социально-политической обстановки в стране. Примеры таких закономерностей неоднократно встречались в истории. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал писатель и драматург Виктор Шендерович.

Если воспринимать кино как зеркало жизни, то драмы существуют для того, чтобы ужаснуться действительности и привести себя в порядок, — добавил Шендерович.