Российский МИД отвергает обвинения в причастности Москвы к попытке украсть разработки вакцины от коронавируса

Позицию ведомства озвучила его официальный представитель Мария Захарова. По ее словам, это очередная русофобская атака, передает РИА «Новости». Неделю назад Национальный центр кибербезопасности Великобритани сообщил о попытках связанных с Россией хакеров похитить в трех странах данные о разработке вакцины.