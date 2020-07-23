Сенатор Кресс надеется, что после открытия кинотеатров в прокате будут «хорошие», «приличные» фильмы

Заместитель председателя комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс выразил надежду, что в российском прокате будут «хорошие», «приличные» фильмы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я полагаю, что она (министр культуры Ольга Любимова – Э.М.) имела в виду хорошие фильмы. Большую часть драмы можно к светлым фильмам отнести. Мне трудно сейчас за нее говорить. Нормальные фильмы должны быть… Прежде всего, отечественные, конечно, фильмы, ну и зарубежные, если хорошие, приличные, без эротики, без порнографии, наверное, это она имела в виду», — сказал он, комментируя высказывание министра культуры.

Ранее глава министерства культуры Ольга Любимова, заявила, что после снятия ограничений зрители в первую очередь захотят смотреть в кинотеатрах «светлые и простые фильмы». По ее словам, «с драмами мы будем знакомиться уже ближе к зиме 2021 года».

Согласно решению мэра Москвы, столичные кинотеатры возобновят работу с 1 августа, аналогичное решение принял губернатор Московской области Андрей Воробьев.