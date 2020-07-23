Заместитель директора центра им.Гамалеи Д.Логунов утверждает, что создание вакцины от коронавируса заняло две недели

Денис Логунов сказал это в интервью изданию «Медуза». По его словам, исследователи использовали метод, который основан на их опыте по созданию вакцины против вируса эболы, а до этого они уже три года разрабатывали вакцину от ближневосточного респираторного синдрома, возбудитель которого является коронавирусом, но не тем, против которого борются сейчас. Власти рассчитывают, что вакцина будет зарегистрирована в сентябре.
2020-07-23T17:04:58+03:00
2020-07-23T17:07:35+03:00
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17:04, 23 июля 2020
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