Заместитель директора центра им.Гамалеи Д.Логунов утверждает, что создание вакцины от коронавируса заняло две недели

Денис Логунов сказал это в интервью изданию «Медуза». По его словам, исследователи использовали метод, который основан на их опыте по созданию вакцины против вируса эболы, а до этого они уже три года разрабатывали вакцину от ближневосточного респираторного синдрома, возбудитель которого является коронавирусом, но не тем, против которого борются сейчас. Власти рассчитывают, что вакцина будет зарегистрирована в сентябре.