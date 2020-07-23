По адресу офиса партии, которую возглавляет племянник Владимира Путина, оказалась трансформаторная будка

Это выяснилось после эксперимента журналистов.

Речь идет о партии «Народ против коррупции». В июле ее лидером стал двоюродный племянник президента Роман Путин – бывший сотрудник ФСБ и советник губернатора Новосибирской области, а также предприниматель.

Как пишет газета «Собеседник», один из журналистов решил подать документы на вступление в партию. При этом на ее сайте говорится, что сделать это нужно лично по адресу Ленинградское шоссе, д.8 стр.3. Однако здание, которое увидел журналист, оказалось хозяйственной кирпичной постройкой с глухими металлическими дверями, из стен которой к соседним домам протянуты провода. В итоге единственным способом подать заявление оказалось просунуть документы в дверную щель.

В партии «Народ против коррупции» назвали это обстоятельство «человеческим фактором» и сообщили, что сайт уходит на реконструкцию для исправления ошибок, пишет интернет-издание «Znak.com». В качестве адреса столичного офиса там теперь указан Банный переулок дом 3. Там же, к слову, располагается офис исполкома «Единой России».

Роман Путин ранее утверждал, что партия «Народ против коррупции» будет активно участвовать в ближайших региональных выборах, а также в выборах в Госдуму в следующем году.