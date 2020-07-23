Руководители российских СМИ обратились к главе РКН,требуя прекратить штрафовать за ссылки на материалы,содержащие мат

Главные редакторы ряда российских СМИ обратились к главе Роскомнадзора с требованием прекратить штрафовать издания за гиперссылки на материалы, содержащие мат. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из подписантов, главный редактор Znak.com Дмитрий Колезев.

«Мы, журналисты, главные редакторы считаем недопустимой, порочной и бессмысленной практику наказания СМИ за гиперссылки на материалы, в которых содержится мат. Вот буквально вчера нам выписали очередной протокол за гиперссылку на инстаграм Сергея Шнурова, в котором он читает какой-то матерный стишок. Журналисты не могут нести ответственность за содержание материалов по гиперссылке, потому что эти материалы могут меняться, человек может отредактировать пост в соцсети, добавить туда мат и СМИ окажется ответственным за эту публикацию. Вообще сама по себе идея, что СМИ штрафуют просто за гиперссылку, кажется абсурдной, весь интернет состоит из гиперссылок, давайте их все запретим, чтобы, не дай Бог, не наткнуться на какое-то материал с матюганием», — сказал он.

В обращении руководителей российских СМИ к главе Роскомнадзора говорится, что подобная практика ущемляет свободу средств массовой информации, так как заставляет журналистов не только отказываться от размещения публикаций, но и заниматься перепроверкой ссылок, оставленных ранее.