Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ему присвоено звание генерал-майора

Руководитель республики утверждает на своей странице во ВКонтакте, что во время телефонного разговора президент Владимир Путин лично зачитал ему указ и поздравил. Агентство ТАСС отмечает, что указ президента о присвоении Кадырову генеральского звания не публиковался.
2020-07-23T16:33:45+03:00
2020-07-23T16:33:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 23 июля 2020
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