Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ему присвоено звание генерал-майора

Руководитель республики утверждает на своей странице во ВКонтакте, что во время телефонного разговора президент Владимир Путин лично зачитал ему указ и поздравил. Агентство ТАСС отмечает, что указ президента о присвоении Кадырову генеральского звания не публиковался.