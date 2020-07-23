Суд в Екатеринбурге арестовал политолога Федора Крашенинникова на 7 суток

Как сообщил его адвокат Алексей Бушмаков, его подзащитного признали виновным в повторном неуважении к власти. Согласно административному протоколу Федор Крашенинников в своем Телеграм-канале ранее оскорбил судей Конституционного суда, когда прокомментировал просьбу президента дать разъяснения по количеству президентских сроков.
2020-07-23T16:31:11+03:00
2020-07-23T16:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 23 июля 2020
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