Екатеринбургский суд арестовал политолога Федора Крашенинникова на семь суток за пост о Конституционном суде

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на семь суток политолога Федора Крашенинникова за пост в телеграме, в котором он назвал судей Конституционного суда «goвнами в мантиях». Об этом сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

Крашенинникова признали виновным в повторном неуважении к власти (часть 4 статьи 20.1 КоАП). Поводом для составления протокола стал мартовский пост в телеграме политолога о том, что Владимир Путин попросил Конституционный суд дать разъяснения по количеству президентских сроков.

Крашенинникова задержали сегодня утром на выходе из дома и повезли в отдел для составления протокола, сообщает Медиазона.