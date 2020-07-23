Сергей Собянин: Власти Москвы не собираются вводить никакие карантинные ограничения из-за коронавируса

По словам мэр столицы, в столице за две недели количество пациентов с пневмонией в больницах уменьшилось на четверть. Собянин отметил в телеэфире, что Москва вернулась к показателям докоронавирусного времени на 90%, — передает РИА «Новости» . О каких именно показателях идет речь, не уточняется.

По последним данным оперативного штаба, в Москве с начала пандемии выявлено почти 236 тысяч случаев заражения. Из них 173 тысячи выздоровели.