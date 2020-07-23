Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предполагающий демонтаж памятников конфедератам в Капитолии

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект, предполагающий демонтаж установленных в 19-м веке в здании Капитолия памятников политикам-конфедератам.

Законопроект поддержали почти три четверти конгрессменов. Все проголосовавшие против сноса статуй политических деятелей, служивших Конфедеративным штатам Америки, государству, отделившемуся от США в ходе Гражданской войны, были представителями Республиканской партии, передает телеканал Си-эн-эн. Среди политиков, высоких должностных лиц и судей того времени – те, кто узаконил бесправное положение афроамериканцев и поддерживал расовую сегрегацию. Законопроект обязывает передать соответствующие статуи и бюсты Смитсоновскому институту, в который входят все основные музеи США, либо вернуть их властям штатов, уточняет сайт Дойче велле. Эй-би-си ньюз отмечает, что инициатором обсуждения конгрессменами данного решения была председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси, призвавшая также убрать из Капитолия портреты ее коллег-конфедератов, бывших в свое время спикерами нижней палаты Конгресса. Если законопроект также будет одобрен Сенатом, документ будет направлен на подпись Дональду Трампу.

Ранее, в конце июня, когда во многих городах США сносили памятники конфедератам и рабовладельцам, президент Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается демонтировать или осквернять исторические монументы