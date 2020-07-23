«Макдональдс» откроет рестораны на территории супермаркетов «Перекресток»

Предполагается, что в рамках пилотного проекта точки быстрого питания будут работать в основном на доставку, но позволят обслуживать посетителей и навынос, — об этом пишет газета «Коммерсант». По оценкам экспертов, «Макдональдс» может открыть в магазинах компании X5 Retail Group до 150 своих точек. Преимуществом проекта называют более дешевую стоимость доставки из «Перекрестка», чем у ключевых сервисов при заказе еды из ресторанов.