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16:04, 23 июля 2020

«Макдональдс» откроет рестораны на территории супермаркетов «Перекресток»

Предполагается, что в рамках пилотного проекта точки быстрого питания будут работать в основном на доставку, но позволят обслуживать посетителей и навынос, — об этом пишет газета «Коммерсант». По оценкам экспертов, «Макдональдс» может открыть в магазинах компании X5 Retail Group до 150 своих точек. Преимуществом проекта называют более дешевую стоимость доставки из «Перекрестка», чем у ключевых сервисов при заказе еды из ресторанов.



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