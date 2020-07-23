ФБК обнаружил у полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева особняк примерно за 2 миллиарда рублей

Расследование опубликовано на фоне продолжающихся протестов в поддержку экс-губренатора Сергея Фургала, за преследование которого Фонд возлагает ответственность на Трутнева.

800 квадратных метров составляет площадь деревянного особняка, который расположился на участке в 70 соток в Серебряном бору – это особо охраняемая природная территория на Северо-Западе Москвы. Эту собственность ФБК оценили в 2 миллиарда рублей, сопоставив с ценами на особняки поблизости. Причем в Фонде утверждают, что Трутневу принадлежит и соседний участок, но он просто не задекларирован. Также в декларации в графе, где полномочный представитель президента на Дальнем Востоке должен отчитаться об источнике средств на покупку дома, пусто. При этом Трутнев, член высшего совета партии «Единая Россия», работает на государственных должностях с середины 90-х. А до этого хоть и занимался бизнесом, но выручка после его продажи была намного меньше. По данным ФБК, Трутнев также обосновался на территории в 2 гектара в Пермском крае. Там еще один деревянный особняк, вертолетная площадка. аренда этой земли обходится ему в 30 тысяч рублей в месяц.

В ФБК также обратили внимание на то, что Трутнев ежегодно декларирует доход в несколько сотен тысяч рублей. При этом происхождение этих денег неизвестно.