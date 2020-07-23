Президент Белоруссии пригрозил выдворить из страны иностранную прессу

Речь, по словам Александра Лукашенко, идет об изданиях, которые дестабилизируют ситуацию во время предвыборной кампании. Об этом глава государства сказал на совещании с правительством республики.

Лукашенко также пожаловался на обилие оскорблений в его адрес и в адрес представителей белорусских избиркомов.

В преддверии выборов в Белоруссии прошли протесты из-за снятия главных конкурентов Лукашенко. Полиция задержала порядка 300 человек и возбудила уголовное дело. Один из потенциально самых серьезных соперников действующего президента, бывший банкир Виктор Бабарико, ранее был арестован по обвинению в финансовых преступлениях.