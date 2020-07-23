Суд в Германии приговорил бывшего надзирателя концлагеря к условному сроку

Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, поскольку обвиняемому на момент службы было 17 лет. Мужчину признали виновным в пособничестве убийству свыше 5-ти тысяч человек, — сообщает агентство DРА. Сам он утверждал, что служба не была добровольной.

Отмечается, что доказать вину предполагаемого нацистского преступника в Германии в последние годы стало легче. Сторона обвинения может не ссылаться на конкретных свидетелей, а лишь располагать данными о так называемом косвенном участии.