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15:34, 23 июля 2020

Сбербанк и Яндекс завершили сделку по разделу активов

Финансовая организация заплатила IT-компании почти 2,5 миллиарда рублей за ее акции в сервисе Яндекс.Деньги и стала единственным владельцем, — сообщает пресс-служба банка. Яндекс, в свою очередь, выкупил долю Сбербанка в другом сервисе – Яндекс.Маркет. Сумма сделки превысила 40 миллиардов рублей.

Ранее глава Сбербанка говорил о существующей конкуренцией между экосистемами двух компаний. Месяц назад стало известно о прекращении их сотрудничества по совместным предприятиям.



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