Сбербанк и Яндекс завершили сделку по разделу активов

Финансовая организация заплатила IT-компании почти 2,5 миллиарда рублей за ее акции в сервисе Яндекс.Деньги и стала единственным владельцем, — сообщает пресс-служба банка. Яндекс, в свою очередь, выкупил долю Сбербанка в другом сервисе – Яндекс.Маркет. Сумма сделки превысила 40 миллиардов рублей.



Ранее глава Сбербанка говорил о существующей конкуренцией между экосистемами двух компаний. Месяц назад стало известно о прекращении их сотрудничества по совместным предприятиям.