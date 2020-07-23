Руководители российских СМИ попросили РКН объяснить возбуждение дел за ссылки на страницы с нецензурной бранью

Руководители российских СМИ попросили Роскомнадзор объяснить возбуждение дел за ссылки на страницы с нецензурной бранью. Журналисты отмечают, что в отдельных случаях мат может появиться в материале – например, в виде комментариев пользователей – уже после того, как издание разместило гиперссылку на публикацию. Несмотря на это, ведомство составляет протокол об административном правонарушении. В обращении говорится, что подобная практика ущемляет свободу средств массовой информации, так как заставляет журналистов не только отказываться от размещения публикаций, но и заниматься перепроверкой ссылок, оставленных ранее.
2020-07-23T15:33:05+03:00
2020-07-23T15:35:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 23 июля 2020
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