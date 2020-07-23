Общее собрание клубов российской футбольной Премьер-Лиги отклонило предложение расшить дивизион до 18 команд

Заседание проходило в он-лайн режиме. Вопрос оказался в повестке дня по инициативе Президента РПЛ Сергея Прядкина. Инициативу поддержали только 2 клуба из 16 — Крылья Советов и Оренбург, которые по итогам чемпионата вынуждены покинуть Лигу. Минимальный шанс остаться у них был до того, как Ротор и Химки, занявшие первые два места в ФНЛ подтвердили свое участие в чемпионате России. Определенные сомнения в этом были, и волгоградская и подмосковная команда имею проблемы с финансированием.

Как сообщает СЭ Российский футбольный союз обозначил свою позицию, посчитав расширение невозможным из-за загруженности календаря и нарушения спортивного принципа. Окончательное решение по этому вопросу примет Исполком РФС



Заседание Исполкома Российского футбольного союза состоится 24 июля.