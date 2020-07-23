Андрея Титаренко обвиняют в легализации денег, участии в преступном сообществе и особо крупном мошенничестве. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на электронную картотеку суда.
Бывшего министра открытого правительства Абызова арестовали прошлой весной. Изначально он обвинялся в хищении 4-х миллиардов рублей. Затем в деле появились статьи об организованном преступном сообществе и об отмывании денег.
Следователи объявили в международный розыск еще одного фигуранта дела Михаила Абызова
Андрея Титаренко обвиняют в легализации денег, участии в преступном сообществе и особо крупном мошенничестве. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на электронную картотеку суда.