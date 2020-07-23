Житель Калининграда пожаловался, что полицейские ворвались ночью к нему домой и избили его

Местного жителя могли принять за другого человека.

Под крики «вы что творите, у меня маленькие дети», полицейские поздней ночью вырезали бензопилой дверь в квартиру жилого дома в Калининграде. Затем, после небольшой паузы в коридор с лестничной клетки вбежал человек в черном шлеме и форме оперативного полицейского подразделения «Гром» и избил хозяина дома на глазах его семьи. Такую картину можно увидеть на видеозаписи, которую опубликовало интернет-издание «Подъем». Оно пишет, что мужчину зовут Анатолий, его фамилия не называется, и что он уже написал жалобу в органы.

По данным издания, обыск произошел десять дней назад. Полицейские хотели найти в этой квартире некое видео с оскорблением сотрудника МВД, которое было опубликовано в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте», его название также не уточняется. «Подъем» пишет, что в ведомстве по ошибке сочли Анатолия администратором этого паблика. У него изъяли компьютер и видеокамеру.

Официально в МВД эту публикацию еще не комментировали.