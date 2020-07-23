Памфилова назвала «глупостью» опрос в соцсетях об удобстве многодневного голосования

Он появился после того, как Госдума одобрила законопроект, позволяющий проводить выборы в течение трех дней.

Пафмилова убеждена: все опросы в соцсетях являются соревнованиями ботов и нерепрезентативны, передает радио «Говорит Москва». Их появление на страницах Центризбиркома в «Твиттере» и «ВКонтакте» она назвала неграмотностью сотрудников и пообещала дать распоряжение убрать их. Впрочем, пока голосование с вопросом «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?» пропало только из профиля ЦИК в твиттере. Это произошло вскоре после того, как 93% от общего числа участвовавших пользователей высказались против многодневного голосования. Почти такой же процент вариант «Нет» набрал и в соцсети «Вконтакте», где свое мнение выразили свыше 20 тысяч человек.

Согласно законопроекту, который уже завтра должен рассмотреть Совет Федерации, трехдневное голосование сможет применяться на выборах всех уровней, а решение будет оставаться за теми избиркомами, которые их организуют. Предполагается, что норма сможет быть применена уже в сентябре этого года в Единый день голосования.

К практике многодневного голосования решили обратиться в ходе голосования по поправкам к Конституции. Оно прошло 1 июля, но участвовать в нем можно было в течение недели. При этом независимые наблюдатели утверждали, что прозрачность процесса обеспечить сложнее.