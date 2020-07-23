Прокурор потребовал на три года запретить директору ФБК Жданову занимать руководящие должности

Прокурор потребовал на три года запретить директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову занимать руководящие должности по делу об отказе удалить фильм «Он вам не Димон». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам И.Жданов.

«Прокурор в рамках прений запросила наказание в виде трех лет запрета на занятия руководящих и политических должностей. Мы все время повторяли, что этот процесс политический, но само по себе запрошенное наказание кричит о том, что это политический процесс», — сказал он.

И.Жданов отметил, что не надеется на оправдательный приговор. «Всегда были обвинительные приговоры по политическим делам. Наказание, может быть, чуть-чуть смягчат, не три года, а, может, вообще другое наказание, условный срок. Что угодно может быть», — добавил он.

Приговор будет вынесен во вторник, 28 июля, в 10.30.

Суд рассматривает иск Федеральной службы судебных приставов к директору ФБК. Ведомство обвиняет И.Жданова в неисполнении решения Люблинского суда, который обязал его удалить с нескольких сайтов и страниц в соцсетях, принадлежащих основателю фонда А.Навальному, фильм «Он вам не Димон».