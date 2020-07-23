Создание вакцины от коронавируса, по словам ученых, заняло две недели

Разработать ее в столь сжатые сроки удалось благодаря наработкам в создании другого препарата от вируса MERS. Об этом сайту «Медуза» рассказал замглавы центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Первая фаза клинических испытаний прошла 20 июля. Министерство обороны и Сеченовский университет сообщили, что у всех добровольцев, которым сделали прививку, выработались антитела. Ранее власти называли ориентировочной датой появления вакцины начало осени.