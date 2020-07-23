Новый глава Хабаровского края рассказал о решении правительства выделить региону почти 1,5 млрд руб.

Михаил Дегтярев написал в своем Телеграм-канале, что об этом ему в ходе телефонного разговора сообщил премьер Михаил Мишустин. Деньги должны быть потрачены на возмещение выпадающих доходов.

Представитель ЛДПР был назначен на пост временного губернатора три дня назад после того, как президент отправил в отставку Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.