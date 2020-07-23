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14:33, 23 июля 2020

ФСБ отчиталась о задержании двух десятков террористах, вербовавших в ряды боевиков в Сирии

Масштабные операции прошли в Москве, Новосибирске и Красноярском крае – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на спецслужбу. По данным силовиков, члены ячейки причастны к переправке рекрутов в зону боевых действий и финансировании членов террористической структуры на территории Сирии.
У них изъяли запрещенную литературу, пропагандистские видеоматериалы и поддельные паспорта.



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