ФСБ отчиталась о задержании двух десятков террористах, вербовавших в ряды боевиков в Сирии

Масштабные операции прошли в Москве, Новосибирске и Красноярском крае – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на спецслужбу. По данным силовиков, члены ячейки причастны к переправке рекрутов в зону боевых действий и финансировании членов террористической структуры на территории Сирии.

У них изъяли запрещенную литературу, пропагандистские видеоматериалы и поддельные паспорта.