О завершении спецоперации, в частности, сообщает телеканал «Наш», ссылаясь на источники в МВД. Официально это пока не подтверждалось.
Ранее злоумышленник, которого пытались задержать за угон автомобиля, пригрозил силовикам взорвать гранату и захватил начальника уголовного розыска. Главным требованием ранее судимого преступника было освобождение от уголовной ответственности. Однако местные власти говорили, что выполнить его невозможно.
Украинская полиция, по сведениям местных СМИ, обезвредила мужчину, захватившего заложника в Полтаве
О завершении спецоперации, в частности, сообщает телеканал «Наш», ссылаясь на источники в МВД. Официально это пока не подтверждалось.