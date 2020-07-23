Украинская полиция, по сведениям местных СМИ, обезвредила мужчину, захватившего заложника в Полтаве

О завершении спецоперации, в частности, сообщает телеканал «Наш», ссылаясь на источники в МВД. Официально это пока не подтверждалось.

Ранее злоумышленник, которого пытались задержать за угон автомобиля, пригрозил силовикам взорвать гранату и захватил начальника уголовного розыска. Главным требованием ранее судимого преступника было освобождение от уголовной ответственности. Однако местные власти говорили, что выполнить его невозможно.