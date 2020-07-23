Лукашенко допускает выдворение иностранных журналистов в случае деструктивной информации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников реагировать на деструктив в СМИ, в том числе не исключил возможности в этом случае выдворять иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.

«Да и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь», — цитирует Лукашенко в четверг госагентство Белта.

«Не надо ждать никакого конца электоральной кампании (на 9 августа в стране назначены президентские выборы — ред.). Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — поручил президент.