Украинские силовики ведут переговоры с мужчиной, взявшим в заложники полицейского во время задержания

Как заявил губернатор Полтавской области Олег Синегубов, правоохранители готовы к силовому сценарию.

Заложника местному жителю 32-летнему Роману Скрипнику удалось взять, когда его пытались задержать у здания административного суда за кражу автомобиля. Он успел достать гранату и схватил за руку полицейского – сотрудника уголовного розыска. Мужчина угрожал взрывом. После переговоров Скрипник согласился поменять заложников – к нему добровольно пришел начальник уголовного розыска области полковник Виталий Шиян. Мужчина потребовал предоставить ему автомобиль, силовики уступили требованию и освободили проезд, сняв оцепление. Как пишут местные СМИ, за рулем находится полицейский. Они выехали в область, силовики их сопровождают. В администрации области опровергли сообщения о том, что машина направляется в Киев. Автомобиль намеренно выпустили за пределы города, подальше от общественных мест.

В Нацполиции сообщили, что основное требование Скрипника – это освобождение от уголовной ответственности. По данным украинских СМИ, он ранее уже был осужден на 3 года условно за кражу и хранение наркотиков. Смягчающим обстоятельством стали раскаяние и участие в операции Киева в Донбассе. Власти уже объявили, что требование Скрипника выполнить невозможно – правоохранители готовы к силовому решению.

За последние несколько дней это уже второй инцидент с захватом заложников на Украине. Первый произошел во вторник в Луцке – мужчина захватил автобус – всех его пассажиров удалось освободить, а злоумышленника задержать.