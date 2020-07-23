Новый глава Хабаровского края обещает снизить тарифы на ЖКХ

По его словам, премьер уже пообещал выделить региону почти полтора миллиарда рублей.

От абстрактных обещаний вернуть региону былое величие врио губернатора перешёл к к более конкретным предложениям. На заседании правительства по вопросам ЖКХ Дегтярев, подчеркнув, что несет ответственность перед президентом Путиным, предложил снизить тарифы на услуги.

У жителей накопились долги по коммуналке. Помочь должен федеральный центр. Отдельно обсуждался вопрос газоснабжения. Оказывается, газ хабаровчане получает от американской Exxon, а не от Газпрома.

Позже Дегтярев написал в своем телеграм-канале о разговоре с премьером России. Мишустин пообещал дополнительные миллиард и 300 миллионов рублей на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время. Популизм, первый пряник и попытка одурачить население — так заявления врио встретили в социальных сетях. Пользователи считают, что временный губернатор изо всех сил пытается подавить протестную активность горожан.

В субботу в Хабаровске намечается уже третья по счету массовая акция в защиту Сергея Фургала. К требованиям честного суда над бывшим главой региона очевидно добавятся лозунги против Владимира Путина и призывы к Михаилу Дягтереву выйти к горожанам и объясниться

Дегтярев сегодня в очередной раз заявил, что не собирается выходить к протестующим. Он призвал участников ежедневных акций возле администрации направить свою энергию в конструктивное русло, например, заняться волонтерством.