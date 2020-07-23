Власти пообещали раздать 15 млрд руб. россиянам, покупающим путевки в регионы

Российские власти пообещали раздать 15 миллиардов рублей отечественным туристам, покупающим путевки в регионы страны. Масштабную программу поддержки внутреннего туризма анонсировало правительство. В Ростуризме уточнили, что для получения денег есть целый ряд условий. Об этом пишет газета РБК.

Речь идет о том, чтобы развивать внутренний туризм за счет создания инфраструктуры, а не за счет закрытия границ искусственным путем, — заверил сегодня премьер Михаил Мишустин.

В свою очередь, в Кремле сегодня сказали, что вопросы, связанные с открытием границ – это прерогатива правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь отметил, что восстановление сообщения с другими странами будет идти по принципу взаимности.

Меры поддержки внутреннего туризма и вопрос открытия границ не связаны между собой, — полагают в Ассоциации туроператоров России. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в интервью «Эху» подчеркнула, что считает предложенные властями меры эффективными.

«Это, безусловно, будет стимулировать спрос. Это самая эффективная мера по стимулированию спроса, потому что кешбэки не копеечные, они нормальные, от 15 до 25% от стоимости тура, во всяком случае, по версии предварительной, которая была озвучена», — сказала она.

М.Ломидзе отметила, что эта акция должна продлиться как минимум год. При этом она подчеркнула, что эта мера не связана с перспективой открытия границ.

Напомним, Россия в марте закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Из-за этого российские туристы официально не могут отдыхать за рубежом.