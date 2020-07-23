Песков: Защита Байкала приоритетна, но она не должна становиться препятствием для экономического развития страны

Защита Байкала и других природоохранных территорий приоритетна, но она не должна становиться препятствием для экономического развития страны. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос радиостанции «Эхо Москвы».

«Защита Байкала, защита природоохранных территорий остается незыблемым приоритетом. Но вместе с тем этот незыблемый приоритет не должен и не может быть препятствием для экономического развития страны. Здесь речь идет о золотой середине, которая поможет дальше обеспечивать экологическую безопасность, все экологические нормы, но и позволит делать то, что необходимо для экономического развития страны, всей инфраструктуры», — сказал он, комментируя закон, позволяющий проведение вырубки леса на Байкале при строительстве магистралей БАМ и Транссиб.

Д.Песков подчеркнул, что закон был «экспертно проработан». В Кремле не видят угрозы экосистеме Байкала в связи с этим законом. «Наоборот, все природоохранные ведомства смогут использовать весь комплекс своих полномочий для обеспечения необходимого природоохранного режима», — заметил он.

При этом неверно говорить, что уровень этих полномочий будет понижен, указал Д.Песков. Он добавил, что закон не противоречит принятой поправке в Конституцию о приоритете экологии.

Д.Песков также не согласился со словами, что принятый закон будет ограничивать влияние общественности и возможности публичной экспертизы.

15 июля Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий до 31 декабря 2024 года не проводить государственную экологическую экспертизу для объектов, связанных с модернизацией транспортной инфраструктуры. В частности, этот законопроект выводит строительство Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей из-под экологических ограничений и позволяет проводить сплошную вырубку лесов на Байкале.