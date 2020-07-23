Членов британской Консервативной партии заподозрили в принятии пожертвований от людей и компаний, связанных с Россией

В статье газеты «Таймс» утверждается, что десятки тысяч фунтов стерлингов приняли шесть министров и восемь младших министров. При этом не уточняются ни их имена, ни когда они получили деньги. Издание пишет, что двое из получателей – действующие члены парламентского комитета по разведке Тереза Виллерс и Марк Притчард. Накануне их призвали вернуть пожертвования или покинуть комитет. Однако депутаты утверждают, что получили деньги в соответствии с законом и из допустимых источников.