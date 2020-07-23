В Хабаровске снова возобновились акции в поддержку арестованного Сергея Фургала

Различные по массовости шествия и митинги проходят в городе и других населенных пунктах края ежедневно вот уже почти две недели. При этом новый глава региона, Михаил Дегтярев, назначенный президентом, сказал, что не намерен выходить к участникам акций и будет проводить встречи с людьми «в корректных форматах».

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев сосредоточен на актуальных проблемах региона, — сказал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать звучащие в Хабаровске призывы к Дегтяреву вернуться в Москву, Песков ответил, что не стал бы делать какие-то обобщающие выводы. По словам Пескова, нужно подождать какое-то время, прежде чем давать какие-то оценки.