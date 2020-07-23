Профильный комитет Совета Федерации одобрил закон, позволяющий проводить трехдневное голосование

Верхняя палата парламента рассмотрит документ уже завтра, — пишет газета «Коммерсант».

Законопроект также позволяет проводить голосование вне избирательных участков – на придомовых территориях и территориях общего пользования. Эксперты опасаются, что это приведет к фальсификациям. Поправки разрешают быть наблюдателями на выборах только гражданам, проживающим в том регионе, или муниципалитете, где проходит голосование, что может ограничить общественный контроль.